شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء البسامي لـ ”الخليج 365”: حتى الآن.. لا مراكز لحجز النساء في المرور والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لـ ”الخليج 365”، أن حوادث النساء في الوقت الحالي تقدّر بـ «البسيطة»، حيث لا تستوجب التوقيف، مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا توجد مراكز حجز نسائية.

وأفاد بأن العمل جارٍ لافتتاح مدرسة القيادة النسائية، وهي في الوقت الحالي في الافتتاح التجريبي، حيث تحتوي على أفضل المواصفات العالمية، قائلا: «مَنْ تتخرج من مدارس تعليم القيادة فهي ماهرة». كما ذكر اللواء البسامي خلال كلمته بالملتقى أن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تعمل على تحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني، حيث تعاونت مع منظمة الصحة العالمية لتوثيق جهود المملكة لحفظ أرواح مرتادي الطرق من خلال العمل المباشر مع المنظمة، وقد أثمر هذا التعاون في توثيق انخفاض أعداد الوفيات خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد أقرت المنظمة بفعالية إستراتيجية المملكة في بناء منظومة السلامة المرورية وتحقيق نتائج إيجابية.

وحول مسببات الحوادث، أشار إلى أن زيادة عدد الرحلات في أي منطقة تخلق فرصة أكبر لوقوع الحوادث، موضحا أن أهم عنصر من مسببات الحوادث المرورية هو استخدام الجوال وتشتت الانتباه من القيادة، مضيفا إنه لو حرصنا عليها لقللنا الكثير من الحوادث.

وأضاف: إنه ضمن الخطط الإستراتيجية لأعمال اللجنة الوزارية إطلاق مبادرة مدن خالية من حوادث الوفيات بحلول عام 2025م، وسيكون بعد موافقة سموكم -حفظكم الله- تطبيقها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإن شاء الله تتبعهما مدن أخرى في مرحلة لاحقة.