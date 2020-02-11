شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: داخل المدن.. نصل إلى مواقع الحوادث في أقل من 8 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدثون في الجلسة الأولى من الملتقى الخامس للسلامة المرورية أهمية العمل على تسريع مدة الوصول إلى الحادث من أجل إنقاذ المصابين عبر أحدث الوسائل، لافتين إلى أن ذلك يمثل أهم التحديات في طريق الحفاظ على أرواح المصابين في الحوادث، حيث أشارت هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى أنها حققت إنجازا في هذا المجال بتحقيقها مدة أقل من 8 دقائق في الوصول إلى الحادث داخل المدينة، مشيرة إلى أنها تسعى عبر إنشاء العديد من التطبيقات الذكية إلى اختصار المدة بشكل أكبر والحد من استخدام الخدمات الإسعافية الرئيسية لغير محتاجيها. وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. محمد القاسم: إن الهيئة تنتظر إقرار إنشاء الإسعاف الطائر، الذي سيطلق قريبا وبانتظار إقراره ليمثل خطوة متقدمة في تكامل منظومة خدمات الهيئة الإسعافية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى التقدم الكبير الذي شهدته خدمات الهلال الأحمر السعودي، وإلى وجود 14 غرفة عمليات في كل المناطق، بالإضافة إلى المركز الرئيس.

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