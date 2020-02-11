شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مبكرة لمؤتمر تقويم التعليم 2020 والان نبدء بالتفاصيل
ووافق المجلس خلال اجتماعه في مقر الهيئة بالرياض على الوثيقة الأساسية للإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى عدد من الأطر والضوابط والوثائق الخاصة بأعمال الهيئة.
ورفع رئيس المجلس خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية، منوهًا بالدعم الكبير والمستمر لقطاع التعليم عمومًا وللهيئة خصوصًا بما يعزز مشاريعها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما وكفايتهما.
وأشار إلى الخطوات الكبيرة التي خطتها الهيئة خلال الأشهر القليلة الماضية على كافة المستويات التنظيمية والإدارية والفنية.
وأكد د. العيسى أهمية أدوار الهيئة المستقبلية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، كما حث على مواصلة جهود التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وفي ختام الاجتماع دُشّن الموقع الإلكتروني الموحد للهيئة.
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