شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض أمس، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيل سوزا ديال نينا، بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده. وتمت خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين الصديقين.

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