شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء» تطلق برنامج «القيم العليا للإسلام» السادس والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ضمن برامجها العلمية، بالتعاون مع وزارة التعليم برنامج «القيم العليا للإسلام» في عامه السادس، بتنظيم سلسلة من اللقاءات العلمية التي استضافتها الجامعات وإدارات التعليم بالمنطقتين الغربية والشرقية ومنطقة جازان.

وتناولت اللقاءات أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء المجتمع وتنمية أفراده، ودور أساتذة الجامعات وأهل العلم في خدمة مجتمعاتهم، كلٌ بحسب تخصصه واهتماماته، وتفعيل علومهم ومعارفهم في واقع حياة الناس.

وتركزت أطروحات أعضاء هيئة كبار العلماء المشاركين في اللقاءات على تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم وتعزيز منهج الاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، والحث على تعزيز المبادئ الشرعية التي قام عليها الوطن منذ تأسيسه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، ممتدًا عبر أبنائه البررة حتى العهد الذي نعيشه، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وتضمنت اللقاءات ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الرشيدة بين المجتمع وأهل العلم والمعرفة، وعن دور أعضاء هيئة التدريس في حماية الشباب من الأفكار المنحرفة ومن الغلو. كما شملت الحوار والمناقشة، واستعرضت جملة من الأسئلة والمداخلات، تمحورت حول مسؤولية الطالب الجامعي، وما ينبغي أن يكون عليه من اعتناء بالتخصص الأكاديمي والإجادة فيه، حتى يكون له أثر إيجابي في مستقبل حياته العلمية والعملية.