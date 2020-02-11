شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يناقش خدمات المسجد الحرام والعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
واطلع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. يوسف بن سعيد، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والخدمات المقدمة لقاصديه، وكذلك خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص، وفي محافظات المنطقة بشكل عام، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت.
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