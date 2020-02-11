شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يناقش خدمات المسجد الحرام والعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة. واطلع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. يوسف بن سعيد، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والخدمات المقدمة لقاصديه، وكذلك خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص، وفي محافظات المنطقة بشكل عام، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يناقش خدمات المسجد الحرام والعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.