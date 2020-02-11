شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة سيناريوهات الطوارئ في تمرين «أمن الخليج العربي 2» والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت القوات المشاركة في أول تمرين ميداني من خلال التمارين الحية والفرضيات الأمنية التي تحاكي السيناريوهات الأمنية المختلفة عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة.
وأوضح قائد القوة الأمنية السعودية العميد ركن عوض العنزي أن القوات الأمنية السعودية استعدت للتمرين بمعسكر في مدينة الرياض، تخلله تطبيق عدد من الفرضيات التي تؤكد الجاهزية الكاملة للمشاركة في التمرين الهادف لتدريب العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات دول المجلس، لمواجهة أي أزمة أو موقف طارئ، والارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات.
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