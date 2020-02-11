شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة سيناريوهات الطوارئ في تمرين «أمن الخليج العربي 2» والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أمس الأول فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي 2» الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، وتشارك فيه قوات الأمن بدول المجلس لتعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد، وصقل وتطوير مهارات القوات الأمنية المشاركة.

وأظهرت القوات المشاركة في أول تمرين ميداني من خلال التمارين الحية والفرضيات الأمنية التي تحاكي السيناريوهات الأمنية المختلفة عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة.

وأوضح قائد القوة الأمنية السعودية العميد ركن عوض العنزي أن القوات الأمنية السعودية استعدت للتمرين بمعسكر في مدينة الرياض، تخلله تطبيق عدد من الفرضيات التي تؤكد الجاهزية الكاملة للمشاركة في التمرين الهادف لتدريب العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات دول المجلس، لمواجهة أي أزمة أو موقف طارئ، والارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات.