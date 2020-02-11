شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستعرض الشأن الخليجي مع أمين مجلس «التعاون» والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ خادم الحرمين الشريفين، د. الحجرف بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وعبر د. الحجرف عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.
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