شكرا لقرائتكم خبر عن الخفجي تتخلص من 340 م3 نفايات والان نبدء بالتفاصيل

أزالت حملة برنامج «إماطة»، التي أطلقها المحافظ محمد الهزاع، 340 مترا مكعبا من النفايات في محافظة الخفجي، بمشاركة فريق الخفجي التطوعي والمجلس البلدي، واستهدفت هذه الحملة التوعية بأهمية المحافظة على نظافة المتنزهات البرية.

وشكر محافظ الخفجي محمد الهزاع، كافة المشاركين، على جهودهم المبذولة في حملة برنامج إماطة، لما تهدف هذه الحملة من توعية بأهمية المحافظة على نظافة المتنزهات البرية، حاثًا على الاستمرار في مثل هذه الحملات التي تهتم بجانب نظافة المحافظة وتحسين الصورة الجمالية لها.

من جهته، قال رئيس بلدية محافظة الخفجي م.محمد الحميداني، إن الفرق الميدانية التابعة للبلدية التي شاركت بحملة برنامج إماطة، شملت 40 عامل نظافة، و5 مشرفين، و8 معدات، فيما بلغ عدد أكياس النفايات المستخدمة 1500 كيس، سعة 50 جالونا، ما يعادل 340 مترا مكعبا، مؤكدًا استمرار العمل بالحملة حتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها برفع جميع النفايات بالمتنزهات البرية.