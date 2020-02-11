شكرا لقرائتكم خبر عن برامج رياضية وترفيهية في اليوم التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

أقام 35 طالبًا، برنامجًا متكاملًا، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بالتزامن مع اليوم التطوعي السنوي الثاني عشر الذي تقيمه الجامعة، بهدف العطاء وخدمة المجتمع، من خلال مشاركتهم للأبناء من خلال تقديم عدة برامج في هذا اليوم «رياضية - ثقافية - ترفيهية».

وقال عدد من الطلاب: إن هذا واجبهم تجاه هذه الفئة التي تحتاج من جميع أفراد المجتمع الدعم الذي يساعدهم في تقويم سلوكهم.

ووجه قائد الفرقة الطالب سلطان التركي، شكره على حفاوة الاستقبال والضيافة من إدارة الدار، وعلى تعاملهم، باستضافة هذه المجموعة وتسهيل كل الإجراءات، وإعطاء الفرصة لخدمة هذه الفئة.

من ناحيته، قدم مدير الدار سعيد الشهراني، شكره وتقديره لطلاب الجامعة على مشاركتهم الأبناء في هذا البرنامج.