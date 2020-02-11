شكرا لقرائتكم خبر عن برامج رياضية وترفيهية في اليوم التطوعي والان نبدء بالتفاصيل
وقال عدد من الطلاب: إن هذا واجبهم تجاه هذه الفئة التي تحتاج من جميع أفراد المجتمع الدعم الذي يساعدهم في تقويم سلوكهم.
ووجه قائد الفرقة الطالب سلطان التركي، شكره على حفاوة الاستقبال والضيافة من إدارة الدار، وعلى تعاملهم، باستضافة هذه المجموعة وتسهيل كل الإجراءات، وإعطاء الفرصة لخدمة هذه الفئة.
من ناحيته، قدم مدير الدار سعيد الشهراني، شكره وتقديره لطلاب الجامعة على مشاركتهم الأبناء في هذا البرنامج.
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