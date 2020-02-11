شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 27 طالبا فائزا بـ«المهارات الأدبية» في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

كرّم مدير مكتب التعليم في محافظة القطيف عبدالكريم العليط، أمس، الطلاب الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية، وذلك بمقر مدرسة القطيف الثانوية.

وبين العليط أن التكريم شمل 27 طالبًا في مسابقات الإلقاء، والارتجال، والقصة القصيرة، والشعر العربي الفصيح، والمقال، مؤكدًا سعادته وفخره بتكريم الثلة المتميزة من الطلبة الفائزين في المسابقة، وهذه المخرجات النوعية، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والتميز، وقدم شكره لجميع الداعمين في مسيرة التفوق.

وتخللت الحفل فقرات ثقافية، قدمها نخبة من طلاب المدارس ونثروا خلالها إبداعاتهم في مجالات الشعر والقصة والارتجال ممزوجة بمشاعر حب الوطن، فيما تم تسليم الفائزين شهادات الشكر والتقدير والهدايا التذكارية للفائزين والداعمين.