شكرا لقرائتكم خبر عن حفرة تهدد عابري طريق مطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

تداول عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين، مقطع فيديو لأحد المواقع الخطرة على طريق الدمام المؤدي إلى مطار الملك فهد الدولي، متضمنا حفرة مفتوحة بعمق يتجاوز 4 أمتار، وتمت الإشارة لها بأنها فتحة للصرف الصحي خالية من الغطاء الحديدي، وأثار الفيديو المتداول استياء الكثير من أفراد المجتمع؛ نتيجة إهمال الجهة المعنية لسلامة عابري الطريق.

ونفت مصادر لـ ”الخليج 365” أن تكون هذه الإشكالية ناتجة من شركة المياه، وأفادت بأن المواقع خارج النطاق العمراني أو المدن لا تتبع للشركة، مؤكدة أنه بعد الوقوف على الموقع اتضح أنه يتبع لإحدى شركات الاتصالات، وأنه عبارة عن حفرة لأحد مشاريعها، وشهد تجمعا للمياه.

وأكدت المصادر أن شركة المياه بادرت بعلاج الإشكالية بالموقع، بعد أن وقفت عليه فرقة ميدانية للخدمات، وعملت على تغطيته وإحاطته بحواجز حماية؛ لتأمين السلامة لعابري الطريق، فيما خاطبت الجهة المعنية بالموقع، وهي إحدى شركات الاتصالات؛ لإبلاغها بالإشكالية وما تم حيالها.