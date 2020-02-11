شكرا لقرائتكم خبر عن حفرة تهدد عابري طريق مطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
ونفت مصادر لـ ”الخليج 365” أن تكون هذه الإشكالية ناتجة من شركة المياه، وأفادت بأن المواقع خارج النطاق العمراني أو المدن لا تتبع للشركة، مؤكدة أنه بعد الوقوف على الموقع اتضح أنه يتبع لإحدى شركات الاتصالات، وأنه عبارة عن حفرة لأحد مشاريعها، وشهد تجمعا للمياه.
وأكدت المصادر أن شركة المياه بادرت بعلاج الإشكالية بالموقع، بعد أن وقفت عليه فرقة ميدانية للخدمات، وعملت على تغطيته وإحاطته بحواجز حماية؛ لتأمين السلامة لعابري الطريق، فيما خاطبت الجهة المعنية بالموقع، وهي إحدى شركات الاتصالات؛ لإبلاغها بالإشكالية وما تم حيالها.
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