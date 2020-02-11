شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 600 ألف طن أنقاض ومخلفات في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

بلغت كمية النفايات والأنقاض التي رفعتها بلدية محافظة القطيف، نحو 617.350 طنا، وذلك من كافة أنحاء المحافظة خلال العام الماضي 2019م، من خلال البرامج التي أعدتها البلدية والحملات التي نفذتها في كافة أنحاء المحافظة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني: إن البلدية تبذل كل جهودها وإمكانياتها، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، إذ عملت البلدية على رفع 497.350 طنا من النفايات المنزلية و120.000طن من الأنقاض، مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات، وتخصيص عدد من العمال لإزالة الحشائش وكنسها.

وأبان أن البلدية تشن جولات رقابية مستمرة ضمن نطاق الأحياء السكنية لرفع النفايات الصلبة التي تتمثل عادة في بقايا الأشجار والأثاث المنزلي ومخلفات البناء والترميم، حيث يتم نقل جميع المخلفات والتخلص من النفايات بالطرق الوقائية المتبعة.

وكشف عن معالجة كيميائية لـ 3890م2 من التجمعات المائية، وردم 594م2، وسحب 7800م2 من مياه التجمعات من أنحاء متفرقة، مبينًا أن البلدية استخدمت 3261 لترا و1330كجم من المبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات والقضاء على الروائح.

وشدد رئيس البلدية على أهمية دور المواطنين والمقيمين في رفع مستوى النظافة بالمنطقة، والارتقاء بها من خلال الإسهام في التخلص السليم والآمن من المخلفات المنزلية والصلبة والمحافظة على النظافة العامة من أجل توفير بيئة صحية آمنة، مهيبا بهم الإبلاغ عن أي مخالفات أو نفايات وأنقاض من خلال مركز 940.