شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 543 مخيما عشوائيا غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية غرب الدمام، مؤخرًا، 543 خيمة وصندقة وأحواشا عشوائية، من أماكن متفرقة، ضمن جهود البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، أن البلدية، وبمشاركة الضبط الإداري بشرطة الدمام، والإدارة العامة للمجاهدين، كثفت جولاتها لإزالة المخيمات العشوائية والصنادق والأحواش، التي بلغ عددها منذ بدء الحملة أكثر من 543 موقعا بغرب الدمام وما زالت مستمرة.

وأوضح أن عدد المخيمات المرخصة بالمتنزه البري، تجاوز 350 موقعًا للتخييم، لافتًا إلى أن الموقع لا يزال تتوافر فيه مواقع شاغرة للراغبين بإقامة مخيماتهم والاستمتاع بالأجواء الشتوية في المتنزه البري.

وأهاب م. القحطاني بالراغبين في الحصول على موقع للتخييم، الطلب عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية.