شكرا لقرائتكم خبر عن 288 ألف مستفيد من خدمات طب الأسنان بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة المدينة المنورة، أن عدد المستفيدين من الإجراءات الوقائية، بلغ 39.465، فيما تمت توعية 106.286 مراجعًا، إضافةً إلى استفادة 7213 طفلًا من الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة الأسنان.
واستفادت 6866 سيدة من الخدمات المقدمة للحوامل في عيادات الأسنان، والمستفيدين من الخدمات المقدمة في أقسام الأشعة في المنطقة، 79.964 مستفيدًا، منهم 52.102 مستفيد أجرى أشعة داخل الفم، و27.862 مستفيدًا أجرى أشعة خارج الفم، واستفاد من أقسام التركيبات 13.357 مستفيدًا.
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