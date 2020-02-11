شكرا لقرائتكم خبر عن «التطبيقات السريرية» في مؤتمر الطب الإشعاعي والان نبدء بالتفاصيل
وافتتح المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د.ماجد الفياض، المؤتمر الذي أُقيم في جامعة الفيصل بالرياض.
واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر، كما اعتمدت لجنة اعتماد برامج تعليم الفيزياء الطبية «CAMPEP» الأمريكية 52 ساعة تعليم لمسار الفيزياء الطبية للمؤتمر.
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