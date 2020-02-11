شكرا لقرائتكم خبر عن «التطبيقات السريرية» في مؤتمر الطب الإشعاعي والان نبدء بالتفاصيل

استهدف المؤتمر الدولي للطب الإشعاعي في دورته السادسة تحت شعار «التطبيقات السريرية والتطورات المستقبلية»، العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، العلاج الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والطب النووي، والهندسة الطبية، وقياس الجرعات، وطب القلب التداخلي، والعلوم السريرية، وجراحة المخ والأعصاب، وعلوم الأورام، والتمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة.

وافتتح المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د.ماجد الفياض، المؤتمر الذي أُقيم في جامعة الفيصل بالرياض.

واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر، كما اعتمدت لجنة اعتماد برامج تعليم الفيزياء الطبية «CAMPEP» الأمريكية 52 ساعة تعليم لمسار الفيزياء الطبية للمؤتمر.