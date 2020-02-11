شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 خطبة بعنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» والان نبدء بالتفاصيل

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، 3000 خطبة، يوم الجمعة المقبل، بعنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم»، وذلك في جوامع محافظات المنطقة، في مكة، وجدة، والطائف، وتضم العناوين بيان أهمية اللغة العربية، وأنها لغة القرآن وكلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم.

وتشمل المبادرة إلقاء 3000 خطبة، ضمن «16 مبادرة» تقدمها الوزارة، وفق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، ومتابعة نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. يوسف بن سعيد، في تفعيل ملتقى مكة الثقافي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في هذا العام تحت عنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن».

وأكد مدير فرع الوزارة بمكة المكرمة د. سالم الخامري حرص الوزارة على تقديم مجموعة من المبادرات النوعية وفق توجيهات الوزير، مبينًا أن جميع الإدارات التابعة للفرع ستشارك في تنفيذ المبادرات الـ16، منها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية.