شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار خاص عن تطور وإنجازات «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، إصدارًا بعنوان «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.. النشأة والاختصاصات والتطور والإنجازات والمبادرات المواكبة لرؤية المملكة 2030».

واستعرض الإصدار مساهمات الرئاسة العامة في رؤية 2030، وكيفية تحقيق نجاحها، مشتملًا على ثلاثة فصول، الأول بعنوان «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي النشأة والمهام والاختصاصات»، ويشتمل على خمسة مباحث، والثاني بعنوان «الرؤساء والنواب الذين تعاقبوا على إدارة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، والثالث «إنجازات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» وضم عشرة مباحث.

وجاء الإصدار في أكثر من 400 صفحة، وتطبع الرئاسة حوالي 6 ملايين مطبوع خلال العام، وتوزع أكثر من 2 مليون كتاب كل عام خلال موسم الحج.