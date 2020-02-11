بوابات إكسبو 2020 دبي لمسات معمارية عالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل نحو 250 يوما على انطلاق إكسبو 2020 دبي، كُشف النقاب عن ثلاث بوابات جذابة ستستقبل ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. وستكون المداخل، التي وضع فريق إكسبو 2020 تصميمها بالاشتراك مع المعماري البريطاني البارز آصف خان والاستوديو التابع له، بمثابة إطلالة مستقبلية على المشربية التقليدية، التي تمثل عنصر تصميم أنيقا استخدمه السابقون من أهل المنطقة للسماح بدخول الضوء وتدفق الهواء.

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ويأتي الكشف عن بوابات الدخول إلى إكسبو بعد إصدار مقطع فيديو مبهر لموقع إكسبو 2020 جرى التقاطه بطائرة مسيّرة، وتظهر فيه بجلاء قبة الوصل مكتملة بشكلها الجذاب. ويمكن تنزيل الفيديو من هذا الرابط.



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صُنعت المداخل بالكامل من الكربون المقوى خفيف الوزن. وترتفع كل منها 21 مترا عن الأرض، وهو ارتفاع يربو على مبنى من ستة طوابق. ويمتد كل مدخل بطول 30 مترا دون أي دعم إضافي.

لكل مدخل بابان يرتفع كل منهما 21 مترا بعرض عشرة أمتار ونصف المتر، وستفتح كل صباح على مدى 173 يوما هو عمر الحدث الأروع في العالم في تعبير رمزي عن الترحيب بالعالم. وتقود المداخل إلى ساحات وصول تملؤها الأشجار، هي الأخرى من تصميم آصف خان – بواقع مدخل لكل من المناطق الثلاث في موقع إكسبو، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

وامتدادا للتاريخ الثري الحافل بمنشآت إبداعية شهدتها الدورات السابقة من إكسبو الدولي، فإن هذه المداخل تمثل مستقبل الهندسة المعمارية وهي مستوحاة من الفنون الجمالية التي تميز المنطقة.

واستغرق العمل في هذه المنشآت المعقدة ثلاث سنوات، وهي أول عنصر يُكشف عنه بالكامل من تصميم آصف خان، المسؤول عن وضع تصاميم المساحات العامة في إكسبو 2020، الممتدة لأكثر من ستة كيلومترات من مسارات المشاة في أنحاء الموقع.