العمل تتدخل بعد تظلم موظف من إحدى الشركات

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وقفت على حالة تظلم موظف من إحدى الشركات.

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وقالت العمل في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، تؤكد أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش، وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتداول مواطنون مقطع فيديو لشخص يتظلم من مديره بعد إعطائه إنذارين متتاليين تمهيدًا للإنذار الثالث وفصله عن عمله، حيث أظهر الفيديو الموظف وهو يبكي ويوجه حديثه لمديره قائلًا: ”تبغي تقطع رزقي يا عبدالمجيد، هذي إنذارين يقولي تعال هذي إنذارين وبعطيك الثالث عشان أطلعك”.

وأضاف الموظف: ”يقولي أمس فاصل خويك، دحين يقولي أنت موقف عن الشغل”.

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