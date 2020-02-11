، "الأرصاد" تنبِّه القصيم وحائل والشرقية والمدينة: موجة باردة وتكوُّن للصقيع ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق القصيم وحائل والشرقية والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الاسيا والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الثانية عشرة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الثلاثاء.
ونبهت الأرصاد المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص وخيبر، وتبدأ الساعة الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الثلاثاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة موجة باردة الصقيع القصيم حائل الشرقية المدينة المنورة
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 02:04 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق القصيم وحائل والشرقية والمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الاسيا والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الثانية عشرة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الثلاثاء.
ونبهت الأرصاد المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص وخيبر، وتبدأ الساعة الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الثلاثاء.
، "الأرصاد" تنبِّه القصيم وحائل والشرقية والمدينة: موجة باردة وتكوُّن للصقيع ،
المصدر : الخليج 365
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