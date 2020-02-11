شكرا لمتابعة خبر عن أول إجراء من وزارة العمل بعد مقطع الموظف الباكي المهدد بالفصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع الموظف المهدد بالفصل من قبل مديره بالعمل، في إحدى الشركات بجدة.

وأوضحت الوزارة، أنها اطلعت على المقطع المتداول لتظلم موظف من إحدى الشركات.

وأكدت أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش، وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.