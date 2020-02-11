شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حشرات وديدان في مسلخ بلا طبيب بيطري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استنكر مواطن من محافظة بدر الجنوب، غياب الرقابة عن أحد المسالخ، موثقا مقطع فيديو، ظهر خلاله أغنامًا معلقة، ودماء، وحشرات، وديدانًا، وسوءًا في النظافة.

وأشار المواطن إلى عدم وجود مراقب أو طبيب بيطري، أو عمال نظافة، في المسلخ.

وأكد موثق المقطع أن الأمر ينذر بكارثة صحية، قائلا: لا نعلم مَن المسؤول عما يحدث، أو مَن يقف خلف هذه الكارثة البيئية.