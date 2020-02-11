شكرا لمتابعة خبر عن موظف يتظلم من مديره الجديد الذي فصل الكثير: «تبغى تقطع رزقي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تظلم موظف بإحدى الشركات في جدة من مديره بالعمل، الذي أعطاه إنذارين متتاليين تمهيدًا للإنذار الثالث وفصله، مناشدا الجهات المسؤولة بإنصافه.
ووثق الموظف مقطعا، وهو يبكي موجها حديثه لمديره: تبغى تقطع رزقي يا عبدالمجيد، هذي إنذارين يقولي تعال هذي إنذارين وبعطيك الثالث عشان أطلعك.
وأوضح الموظف أنه يعمل في الشركة منذ 7 سنوات ، ومديره يعمل فقط منذ 6 أشهر وقام بفصل كثير من السعوديين.
وأشار إلى أنه طالب جامعي، ووالده متقاعد ووالدته مسنة ويصرف عليهما.
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