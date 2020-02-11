شكرا لمتابعة خبر عن «جزائية جدة» تخفف عقوبة موظف حاول تقبيل زميلة بالعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت المحكمة الجزائية في جدة، موظفا من جنسية عربية، بمحاولته تقبيل موظفة تعمل معه.

وقررت المحكمة معاقبة الموظف بالغرامة 4 آلاف ريال وبررت تخفيف العقوبة كون المتهم من حفظة القرآن، مشيرة إلى أنه وقع في زلة، ولو عوقب عليها بعقوبة مغلظة كالسجن قد تؤثر عليه كونه سيخالط المجرمين والفسدة.

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وبينت أنه لم يثبت إدانة المتهم بلمس الموظفة‏ ولم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلا على ذلك.

يذكر أن الشاكية أفادت في بلاغها، بتعرضها للتحرش من موظف بمقر عملهما، وطلب تقبيلها مكررا عبارة «هاتي بوسة».

وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بجريمة التحرش، وقررت براءته من تهمة مسكها أو ملامستها.