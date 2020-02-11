شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. فتاة متهورة تمارس التفحيط في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أقدمت فتاة متهورة على ممارسة التفحيط بسيارتها على كورنيش القطيف، وذلك بدون أن تبالى لحياتها أو حياة الأخرين ممن تصادف وجودهم في المكان الذى مارست فيه التفحيط.
وأظهر مقطع فيديو متداول فتاة تقود سيارة حمراء، ومعها فتاة أخرى تولت تصوير المقطع، والتى ظهرت فيه الفتاة الأولى وهى تمارس التفحيط.
وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مطالبين بضرورة ضبطها لما تشكله من خطورة على سلامة الأخرين.
ومن جهتها، قامت الجهات المختصة بتتبع الواقعة إلى أن تم تحديد هوية الفتاة وضبطها.
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