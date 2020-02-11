شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الرياض تقبض على صاحب فيديو الأسد وإطلاق النار في الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر عن قيام الجهات الأمنية في الرياض، بالقبض على الشاب صاحب فيديو إطلاق نار في الهواء.

وكان انتشر فيديو لشاب يبلغ 19 عامًا وهو يطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل، في وجود أسد وأثار دماء أثارت الذعر.

وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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