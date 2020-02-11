شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة العثور على مواطنين فقدا في «الربع الخالي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت قوات حرس الحدود السعودي بالمنطقة الشرقية ، في العثور على مواطنين فقدا في صحراء الربع الخالي. ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود عبر ” تويتر ” صورًأ ترصد عملية إنقاذ المواطنين والتأكد من سلامتهم. Advertisements

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