شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السند» يوضح ما يحرم على المرأة في فترة الحداد على زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد الرحمن السند ما يحرم على المرأة في فترة الحداد على زوجها.

وقال السند خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”:” علي المحادة التي يتوفي زوجها عليها أن تبقي في منزلها خلال العدة لمدة 4 أشهر و10 أيام أي 130 يوما”.

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وشدد السند، قائلا:” يجب على المحادة مراعاة خمسة أمور خلال فترة الحداد ومنها لا يجوز أن تتلقي الخطاب أثناء فترة العدة، ولا تتزين بالحلي ولا تكتحل ولا تطيب ولا تخرج من منزلها إلا لحاجة”.

وتابع السند:”الثياب الأسود الذي ترتديها المحادة في فترة العدة ليس له أثر في الشريعة وعليها أن تلبس كل الألوان بشرط ألا تتبرج”.