طعن امرأة حتى الموت وإصابة والدها ووالدتها بالطائف.. والقاتل يسلم نفسه

أوضحت مصادر، اليوم الاثنين، أن زوجة لقيت مصرعها، بالطائف، بعد تعرضها لطعنات حتى الموت بسلاح أبيض على يد زوجها. وأشارت المصادر إلى أن الزوج أقدم على ارتكاب جريمته خلال وجود الضحية في بيت أهلها، قبل أن يعتدي بالسلاح نفسه على والدها ووالدتها.

وأشارت المصادر إلى تعرض والد ووالدة الزوجة القتيلة لطعنات نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضحت المصادر أن الجاني بعد أن أقدم على جريمته البشعة «نتيجة خلافات أسرية سابقة»، بادر بتسليم نفسه للشرطة بحسب صحيفة “عاجل”.