الدكتور الخضيري يحدد أفضل أنواع الأجبان الصحية

︎ :

.

أوضح عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات الدكتور «فهد الخضيري» أفضل أنواع الأجبان من الناحية الصحية

وقال الخضيري -عبر حسابه على «تويتر»-: «أفضل الأجبان صحيًّا: جبن قريش منزوع الدسم ١٠٪ دهن، ثم الفيتا الأبيض بدون ملح، ثم الحلوم، ثم الشيدر المطبوخ، ثم الشرائح ثم المثلثات ثم السائل٧٥٪ دهن»

وكان الخضيري، قد حذر -في وقت سابق- من تناول المقليات والمعجنات والخبز الأبيض والحلويات والوجبات المصنَّعة بمطاعم تجارية، مطالبًا باستبدال الأغذية التي تُشعِر بالشبع مكانَها، وهي ذات سعرات حرارية منخفضة، كالورقيات مثل الخس والجرجير والبقدونس والشبث، والخضراوات كالخيار والطماطم والكوسة والقرع والبطاطا، على أن تكون مسلوقة فقط وغير مقلية، وكذلك الفاصوليا والباميا، والسمك والدجاج، مع تقليل تناول اللحوم الحمراء

Advertisements

وأظهرت دراسة حديثة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن تناول الجبن يوميًّا، ضمن النظام الغذائي، يحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن تناول مستويات عالية من ملح الطعام

وبينما أكد الباحثون أن الصوديوم أو ملح الطعام معدن مهم للجسم البشري إذا تم تناوله بكميات صغيرة،أشاروا إلى أن الكثير من الصوديوم يرتبط بعوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي عالي الجبن، كان له تأثير واضح في حماية الأوعية الدموية، من التلف الناجم عن تناول أغذية عالية الملح، ولم يظهر ذلك التأثير لدى المجموعة التي تناولت أغذية عالية الملح لكن لا تحتوي على الجبن

وقالت قائد فريق البحث الدكتورة بيلي ألبا، إن هذه النتائج قد تساعد الناس على تحقيق التوازن بين الطعام ذي المذاق الجيد مع التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن تناول كثير من الملح، لافتة إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم يُسبب زيادة في الجزيئات الضارة بصحة الأوعية الدموية وصحة القلب بشكل عامّ، لكن الجبن يحتوي على مضادات الأكسدة التي تفكك تلك الجزئيات الضارة، وتسهم في وقاية الأوعية الدموية من مخاطر تناول الملح بكميات كبيرة

ووضعت منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأعضاء والخبراء الدوليين، توصيات باتخاذ إجراءات الحد من تناول الملح..، إلى حوالي 5 جرامات للشخص الواحد يوميًّا، مشيرة إلى أن الخبز يحتوي على أكثر من 25% من كميات الملح التي يتناولها الأشخاص يوميًّا، ثم يأتي بعده الجبن ومنتجات الطماطم المصنعة واللحوم المصنعة، والوجبات السريعة، ثم الملح المضاف أثناء الطبخ أو أثناء الجلوس على مائدة الطعام

