︎ :
.
أعلنت صحة الشرقية اليوم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا القديم أو ما يعرف باسم كورونا الشرق الأوسط نافية بذلك ما تردد حول ظهور مرض كورونا الجديد.
وتطبق المملكة الإجراءات الاحترازية بحزم وصرامة لمنع وصول الفيروس إلى المملكة فيما قامت وزارة التعليم قبل عدة أيام بإجلاء الطلاب السعوديين من بكين.
وحددت وزارة التعليم عددًا من الضوابط لقبول الطلاب السعوديين القادمين من الصين في المدارس السعودية لتفادي أي عدوى محتملة.
والمعروف أن أعراض فيروس كورونا لا تظهر على المريض إلا بعد أسبوعين على الأقل حيث يكون الفيروس كامنًا.
وفي وقت سابق اليوم شددت وزارة الصحة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات.
وشددت على وجوب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، مشيرة إلى أن هذه الإرشادات والتعليمات كفيلة – بإذن الله –في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.
ودعت الوزارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني التالي: (هنا) ، للإطلاع على المواد التوعوية التي تم نشرها عبر موقع.
من جهة أخرى واصلت الصحة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية، مشيرةً إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية بإيجاد مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية، وتوزيع نموذج إقرار صحي يقوم المسافر بتعبئته قبل الوصول إلى المطار وتقديمه إلى السلطات الصحية في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة حالة بالفيروس القديم .. نصائح للوقاية من كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.