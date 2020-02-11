︎ : . أكدت صحة الشرقية أنه لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقة الشرقية. وأوضحت أنه بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية، تودّ صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم واتخذت كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور إصابة بفيروس كورونا القديم في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.