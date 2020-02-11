شاهد .. بندر بن سلطان يهدد بفضح أحد مشاهير سناب شات

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شن بندر بن سلطان، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عدة تعليقات هجومية على أحد مشاهير سناب شات دون أن يذكر أسمه.

وتوعد سلطان بأن يفضحه ويذكر أسمه أمام الملأ اذا لم يكف هذا الشخص عن التجاوزات التى يقولها بشأن.وأكد سلطان أنه لا يستحق هذا الهجوم من ذلك الشخص تحديدًا، مضيفا أنه سانده في بداياته حينما كان لا يعرف أى شئ حول سناب شات.

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شن بندر بن سلطان، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عدة تعليقات هجومية على أحد مشاهير سناب شات دون أن يذكر أسمه.

وتوعد سلطان بأن يفضحه ويذكر أسمه أمام الملأ اذا لم يكف هذا الشخص عن التجاوزات التى يقولها بشأن.وأكد سلطان أنه لا يستحق هذا الهجوم من ذلك الشخص تحديدًا، مضيفا أنه سانده في بداياته حينما كان لا يعرف أى شئ حول سناب شات.



