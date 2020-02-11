“أبشر أنا محاميك”.. الوزير القصبي يتفاعل مع شكوى مواطن قدم من منطقة أخرى للقائه في الباحة (فيديو)

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتفاعل الوزير ماجد القصبي أثناء زيارته لمنطقة الباحة مع شكوى مواطن قادم من منطقة أخرى.

واشتكى المواطن القادم من منطقة عسير للوزير القصبي من تعثر أحد المشاريع، فأكد له الوزير أنه سيتابع الموضوع بنفسه ويتواصل معه.

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وقال الوزير للمواطن: “أبشر أنا محاميك”، بعدما تأكد من وجود رقمه في المستندات التي أحضرها معه.

ويجري القصبي بصفته وزيراً للتجارة والاستثمار ووزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية زيارة لمنطقة الباحة.



