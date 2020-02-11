عاجل-إمارة عسير: ما زال البحث جاريا عن قائد طائرة الرش

وتفيد المعلومات الأولية سلامة قائد الطائرة، وهو الوحيد على متنها عند سقوطها، وفور تلقي البلاغ وجه أمير منطقة عسير تركي بن طلال، بتكوين غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة؛ بقيادة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة، إحداها في محافظة النماص، والثانية في محافظة المجاردة، وتم تكليف 3 فرق من النماص والمجاردة -مركز خاط-، مشياً على الأقدام نظراً لوعورة المكان وجاري الوصول للموقع من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف، وتشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق ساعد، وقد سبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية. وأوضح المتحدث الرسمي، أنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.
بيان إلحاقي
إلحاقاً للبيان الصادر عن إمارة منطقة عسير مساء أمس الإثنين 16 جمادى الآخرة، حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب محافظة النماص، أوضح متحدث إمارة منطقة عسير، أنه بمتابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها، والتنسيق المباشر مع غرفتي العمليات الميدانيتين بالنماص والمجاردة، والفرق الميدانية في موقع الحادث، تم العثور على الطائرة في موقع وعر جدا عند الساعة 22:15 مساء الإثنين، واتضح أن هبوطاً اضطرارياً قد حدث في وادٍ وعر، إلا أنه لم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الآن، مشيراً إلى أن آخر تواصل معه من خلال هاتفه الجوال كان في الساعة 16:00 عصر الإثنين، وأفاد متحدث الإمارة أنه قائد الطائرة بخير وصحته جيدة، ويشكو فقط من برودة الجو في موقع الحادث، وتبع ذلك انقطاع الاتصال بهاتفه.
وأشار متحدث إمارة عسير إلى أن الفرق الميدانية تقوم حالياً بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بموقع الحادث ومنحدر الوادي، وسيتم إعلان أي مستجدات حول الحادث في حينه.
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