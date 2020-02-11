وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء لـ"دوت الخليج" أن بلاغا ورد بوجود اشتباه دخان في كابينة القيادة على رحلة طيران الجزيرة من الكويت للإسكندرية، حيث تم طلب النزول بمطار تبوك كونه أقرب مطار بمسار الرحلة.
وقال الرؤساء إنه تم رفع حالة الاستعداد من قبل فرق التدخل السريع للإطفاء من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد التأكد والكشف عن كابينة الطائرة اتضح أنه اشتباه فقط حيث تم الانتهاء من حالة الطوارئ بعد دقائق من هبوط الطائرة وجاري تصعيد الركاب والمغادرة بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباه في دخان يقود طائرة للهبوط اضطراريا في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.