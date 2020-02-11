اشتباه في دخان يقود طائرة للهبوط اضطراريا في تبوك

هبطت مساء أمس الإثنين طائرة تابعة لطيران الجزيرة اضطرارياً في مطار تبوك وكانت متجهة من مطار الكويت إلى مطار الإسكندرية بعد الاشتباه بوجود دخان داخل كابينة القيادة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء لـ"دوت الخليج" أن بلاغا ورد بوجود اشتباه دخان في كابينة القيادة على رحلة طيران الجزيرة من الكويت للإسكندرية، حيث تم طلب النزول بمطار تبوك كونه أقرب مطار بمسار الرحلة.

وقال الرؤساء إنه تم رفع حالة الاستعداد من قبل فرق التدخل السريع للإطفاء من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد التأكد والكشف عن كابينة الطائرة اتضح أنه اشتباه فقط حيث تم الانتهاء من حالة الطوارئ بعد دقائق من هبوط الطائرة وجاري تصعيد الركاب والمغادرة بسلام.