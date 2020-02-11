السعودية اليوم / المركز الوطني لسلامة الطرق يوقع عدداً من مذكرات التفاهم على هامش ملتقى السلامة المروية



الدمام 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

وقع المركز الوطني لسلامة الطرق عدداً من مذكرات التفاهم على هامش الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية، الذي تنظمه الجمعية

ووقع المذكرات رئيس المركز الوطني لسلامة الطرق الدكتور علي الغامدي مع الجمعية السعودية للسلامة المرورية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقسم هندسة النقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وتأتي المذكرات في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية بما يعود بالنفع على المجتمع، وهي إحدى الأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توحيد الجهود والتبادل المعرفي، إذ تعد السلامة على الطرق أحد التحديات التي تتكامل القطاعات الحكومية للمساهمة فيها.

من جهة أخرى شارك الدكتور علي الغامدي رئيساً لجلسة حوارية بالملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية، جاءت بعنوان "نحو الرؤية الصفرية لوفيات الحوادث والإصابات البليغة".

يذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق يشارك بجناحٍ خاص في المعرض المصاحب، حيث يقدم فيه تعريفاً بالمركز ورؤيته ورسالته والبرامج والمبادرات التي يعمل عليها ، ويعرف بشكل موسع بعضوية المركز ومميزاتها ويتيح التسجيل بها.

ويشارك أيضاً بجناحٍ خاص بحملة 80 التوعوية التي أطلقها المركز بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور وبرعاية من شركة كيا الجبر للاطلاع على الحملة وإتاحة الفرصة للمشاركة بها.

// انتهى //

23:17ت م

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الدمام 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسوقع المركز الوطني لسلامة الطرق عدداً من مذكرات التفاهم على هامش الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالتعاون مع المركز وجهات حكومية أخرى، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.ووقع المذكرات رئيس المركز الوطني لسلامة الطرق الدكتور علي الغامدي مع الجمعية السعودية للسلامة المرورية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقسم هندسة النقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.وتأتي المذكرات في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية بما يعود بالنفع على المجتمع، وهي إحدى الأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توحيد الجهود والتبادل المعرفي، إذ تعد السلامة على الطرق أحد التحديات التي تتكامل القطاعات الحكومية للمساهمة فيها.من جهة أخرى شارك الدكتور علي الغامدي رئيساً لجلسة حوارية بالملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية، جاءت بعنوان "نحو الرؤية الصفرية لوفيات الحوادث والإصابات البليغة".يذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق يشارك بجناحٍ خاص في المعرض المصاحب، حيث يقدم فيه تعريفاً بالمركز ورؤيته ورسالته والبرامج والمبادرات التي يعمل عليها ، ويعرف بشكل موسع بعضوية المركز ومميزاتها ويتيح التسجيل بها.ويشارك أيضاً بجناحٍ خاص بحملة 80 التوعوية التي أطلقها المركز بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور وبرعاية من شركة كيا الجبر للاطلاع على الحملة وإتاحة الفرصة للمشاركة بها.// انتهى //23:17ت م0317

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.