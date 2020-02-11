السعودية | عسير .. العثور على طائرة الرش في موقع وعر جدا والبحث جار عن قائدها

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - عسير
أوضح متحدث إمارة منطقة عسير أنه بمتابعة حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة رش في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب محافظة النماص من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها، والتنسيق المباشر مع غرفتي العمليات الميدانيتين بالنماص والمجاردة، والفرق الميدانية في موقع الحادثة؛ تم العثور على الطائرة في موقع وعر جداً عند الساعة 22:15 من مساء أمس.
وذكر في بيان إلحاقي للبيان الصادر عن إمارة منطقة عسير مساء الإثنين، أنه اتضح أن هبوطاً اضطرارياً قد حدث في وادٍ وعر، إلا أنه لم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الآن.
وأشار إلى أن آخر تواصل مع قائد الطائرة من خلال هاتفه الجوال كان عند الساعة 16:00 عصر أمس، وأفاد بأنه بخير وصحته جيدة، ويشكو فقط من برودة الجو في موقع الحادثة، وتبع ذلك انقطاع الاتصال بهاتفه.
ولفت متحدث إمارة عسير إلى أن الفرق الميدانية تقوم حالياً بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بموقع الحادثة ومنحدر الوادي، وسيتم إعلان أي مستجدات حول الحادثة في حينه.
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