كان يشكو من البرد.. إمارة عسير: قائد طائرة الرش مفقود

2020-02-11

متابعات الخليج 365 - عسير

أكدت إمارة منطقة عسير، أنه تم العثور على طائرة الرش التي هبطت بشكل اضطراري، مساء أمس الاثنين، في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب محافظة النماص.

وأوضح متحدث الإمارة أن السقوط حدث في موقع وعر جدًّا ولم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن آخر تواصل مع قائد الطائرة من خلال هاتفه الجوال كان في الساعة الرابعة عصرًا أمس، وأفاد بأنه بخير وصحته جيدة ويشكو فقط من برودة الجو في الحادث، وتبع ذلك انقطاع الاتصال بهاتفه.

وشدد المتحدث على أن الفرق الميدانية تقوم حاليًّا بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بموقع الحادث ومنحدر الوادي، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات حول الحادث في حينه.

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وتعرضت طائرة رش نوع 34-THRUSH S2R ذات محرك واحد، تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لحادثة هبوط اضطراري في أصدار تهامة الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، أنه بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل هبطت اضطرارية في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مرکز خاط.

وبحسب المعلومات الأولية، قائد الطائرة بخير، وهو الوحيد على متنها عند سقوطها. وفور تلقي البلاغ وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتكوين غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة، بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير، إحداها في محافظة النماص، والثانية في محافظة المجاردة، وتم تكليف ثلاث فرق من النماص وأخرى من المجاردة مرکز خاط مشيًا على الأقدام؛ نظرًا لوعورة المكان، وجاري الوصول للموقع من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف. وبحسب إمارة عسير، تشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق ساعد، وقد سبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية.

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