- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قد يتسبب في مشاكل وعقبات مع الزكاة والدخل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية قد يتسبب في مشكلات.
وقالت البنوك السعودية في تغريدة لها عبر تويتر: إن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات المنشأة قد يتسبب في مشاكل، وعقبات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ وذلك بسبب عدم دقة المعلومات المالية للمنشأة.
جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل تشترط على المنشآت تقديم مستنداتها الخاصة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، وذلك اعتدادًا بأن التهرب من الضريبة بتقديم معلومات غير دقيقة يُعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبات شديدة.
وأوضحت الزكاة والدخل في وقت سابق أن العقوبات هي غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تم التهرب من دفع القيمة المستحقة بشأنها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.