اخبار السعوديه

تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-11

قد يتسبب في مشاكل وعقبات مع الزكاة والدخل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ، أن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية قد يتسبب في مشكلات.

Advertisements

وقالت البنوك السعودية في تغريدة لها عبر تويتر: إن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات المنشأة قد يتسبب في مشاكل، وعقبات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ وذلك بسبب عدم دقة المعلومات المالية للمنشأة.

جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل تشترط على المنشآت تقديم مستنداتها الخاصة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، وذلك اعتدادًا بأن التهرب من الضريبة بتقديم معلومات غير دقيقة يُعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبات شديدة.

وأوضحت الزكاة والدخل في وقت سابق أن العقوبات هي غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تم التهرب من دفع القيمة المستحقة بشأنها.

تابعنا على 604c19c9f4.jpg تواصل معنا على18269c5411.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا