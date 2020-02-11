السعودية | تفاصيل جديدة حول هبوط طائرة الرش في منحدرات عسير

شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة حول هبوط طائرة الرش في منحدرات عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألحقت إمارة منطقة عسير بتفاصيل جديدة حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرش في منطقة سحيقة بأصدار تهامه غرب محافظة النماص.

حيث أوضح متحدث إمارة منطقة عسير أنه بمتابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها؛ والتنسيق المباشر مع غرفتي العمليات الميدانيتين بالنماص والمجاردة، والفرق الميدانية في موقع الحادث، تم العثور على الطائرة في موقع وعر جداً عند الساعة ٢٢:١٥ مساء الإثنين.

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واتضح أن هبوطاً اضطرارياً قد حدث في وادٍ وعر، إلا أنه لم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الآن.

مشيراً إلى أن آخر تواصل مع قائد الطائرة من خلال هاتفه الجوال كان في الساعة ١٦:٠٠ عصر أمس الإثنين، وأفاد بأنه بخير وصحته جيدة، ويشكو فقط من برودة الجو في موقع الحادث، وتبع ذلك انقطاع الاتصال بهاتفه.

وأشار متحدث إمارة عسير إلى أن الفرق الميدانية تقوم حالياً بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بموقع الحادث ومنحدر الوادي، وسيتم إعلان أي مستجدات حول الحادث في حينه.