السعودية | السعودية: العثور على مواطنين فقدا في صحراء الربع الخالي

شكرا لقرائتكم السعودية: العثور على مواطنين فقدا في صحراء الربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثر حرس الحدود السعودي بقطاع البطحاء شرق السعودية، مساء أمس الإثنين، على مواطنين تم الإبلاغ عن فقدانهما في صحراء الربع الخالي.

وأبان المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر الأكلبي، قائلا : ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC ) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء، من مواطن يطلب فيه البحث عن والده وعمه، كبيرين في السن ويعانيان من مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما، يوم الأحد، على إثر تعلق مركبتهما وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق (٢٠ كم) غرباً في صحراء الربع الخالي.

وأضاف: "على الفور، تمَّ تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودين، بعد تحديد موقعهما طبقاً للبلاغ، وقد تم العثور عليهما، ولله الحمد، الإثنين، حيث عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بُعد (١٢ كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد، وتم إخراج المركبة العالقة ونقل المفقودين إلى إحدى المراكز الطبية القريبة للاطمئنان على حالتهما الصحية".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة متمنياً السلامة للجميع.