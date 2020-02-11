، بالفيديو.. مواطن يوثِّق دماء متناثرة وحشرات في مسلخ بدر الجنوب ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطنون يتساءلون: أين رقابة "أمانة نجران"؟

وثَّق مواطن من أهالي محافظة بدر الجنوب مقطع فيديو لمسلخ بلدية بدر الجنوب، رصد فيه أغنامًا معلقة، وبقايا دماء متناثرة، وحشرات، وديدانًا، وسوءًا في النظافة.

وظهر بمقطع الفيديو الذي التقطه المواطن عدم وجود مراقب أو طبيب بيطري، أو عمال نظافة، وإهمال في النظافة، وغياب الاشتراطات الصحية.

وقال المواطن هادي اليامي: "مسلخ البلدية في بدر الجنوب ينذر بكارثة صحية، ولا نعلم مَن المسؤول عما يحدث، أو مَن يقف خلف هذه الكارثة البيئية والإنسانية". مطالبا بالتحقيق، ومحاسبة المتسبب في تعرُّض صحة المواطنين للخطر.

واستغرب مغردون عبر مواقع التواصل غياب الرقابة من أمانة منطقة نجران، وعدم الكشف على هذا المسلخ الذي لم يصل لتلك الحال إلا في ظل غياب رقابة بلدية المحافظة وأمانة نجران؛ ما دعا الأهالي لذبح الذبائح بأنفسهم بدلاً من العمالة المشغلة للمسلخ الذي ما زال على وضعه الحالي دون تحرك من الجهات المختصة.

ولم تصدر أمانة نجران أي بيان أو تعلق على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل المختلفة حتى وقت إعداد هذا الخبر. محافظة بدر الجنوب مسلخ بلدية بدر الجنوب الأغنام