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قال الجيش العراقي في بيان إن مجموعة مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة يوم الاثنين رتلاً ينقل إمدادات غذائية جنوبي بغداد، وهو ما أدى لوقوع خسائر مادية فقط، حسب رويترز.
وفي التفاصيل، ذكرت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية أن الهجوم استهدف رتلاً ينقل تجهيزات عسكرية إلى قاعدة تستضيف قوات أمريكية جنوبي العاصمة.
وأوضحت القناة أن الهجوم أصاب مركبة واحدة فقط بأضرار دون خسائر بشرية.
جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والولايات المتحدة في العراق، إثر قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الشهر الماضي وهو ما ردت عليه إيران بعد أيام بضرب قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالصواريخ.العراق الجيش العراقي إمدادات غذائية بغداد
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 12:34 AM
مصادر إعلامية قالت إن الهجوم أصاب مركبة واحدة بأضرار دون خسائر بشرية
قال الجيش العراقي في بيان إن مجموعة مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة يوم الاثنين رتلاً ينقل إمدادات غذائية جنوبي بغداد، وهو ما أدى لوقوع خسائر مادية فقط، حسب رويترز.
وفي التفاصيل، ذكرت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية أن الهجوم استهدف رتلاً ينقل تجهيزات عسكرية إلى قاعدة تستضيف قوات أمريكية جنوبي العاصمة.
وأوضحت القناة أن الهجوم أصاب مركبة واحدة فقط بأضرار دون خسائر بشرية.
جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والولايات المتحدة في العراق، إثر قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الشهر الماضي وهو ما ردت عليه إيران بعد أيام بضرب قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالصواريخ.
، الجيش العراقي: مجموعة مسلحة استهدفت رتلاً للإمدادات الغذائية جنوبي بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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