، "الأرصاد" تنبِّه منطقة الجوف: أمطار وضباب وموجة باردة وصقيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل سكاكا وطبرجل والقريات ودومة الجندل.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرَيْن عن حالة الطقس بمنطقة الجوف، تنبِّه فيهما من تكوُّن الأمطار والضباب، وموجة باردة وصقيع.

وذكرت "الأرصاد" أن الموجة الباردة يبدأ تنبيهها الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين في منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"، وتستمر حتى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بينما يبدأ تنبيه الأمطار والضباب على المحافظات نفسها من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمطار الضباب موجة باردة الصقيع