، "الأرصاد" تنبِّه منطقة الجوف: أمطار وضباب وموجة باردة وصقيع ،

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرَيْن عن حالة الطقس بمنطقة الجوف، تنبِّه فيهما من تكوُّن الأمطار والضباب، وموجة باردة وصقيع.
وذكرت "الأرصاد" أن الموجة الباردة يبدأ تنبيهها الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين في منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"، وتستمر حتى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بينما يبدأ تنبيه الأمطار والضباب على المحافظات نفسها من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمطار الضباب موجة باردة الصقيع
"الأرصاد" تنبِّه منطقة الجوف: أمطار وضباب وموجة باردة وصقيعمهنا التميمي الخليج 365 2020-02-11
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرَيْن عن حالة الطقس بمنطقة الجوف، تنبِّه فيهما من تكوُّن الأمطار والضباب، وموجة باردة وصقيع.
وذكرت "الأرصاد" أن الموجة الباردة يبدأ تنبيهها الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين في منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"، وتستمر حتى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بينما يبدأ تنبيه الأمطار والضباب على المحافظات نفسها من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء.
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:12 AM
تشمل سكاكا وطبرجل والقريات ودومة الجندل.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرَيْن عن حالة الطقس بمنطقة الجوف، تنبِّه فيهما من تكوُّن الأمطار والضباب، وموجة باردة وصقيع.
وذكرت "الأرصاد" أن الموجة الباردة يبدأ تنبيهها الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين في منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"، وتستمر حتى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بينما يبدأ تنبيه الأمطار والضباب على المحافظات نفسها من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء.
، "الأرصاد" تنبِّه منطقة الجوف: أمطار وضباب وموجة باردة وصقيع ،
المصدر : الخليج 365
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