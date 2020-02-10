شكرا لقرائتكم خبر عن تسمية ثانوية "ابن القاسم" باسم عبدالله الثقفي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

- بموافقة نائب وزير التعليم اصدر مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي قراراً بتغيير مسمى مدرسة محمد بن القاسم الثانوية ( بنين ) بشمال جدة إلى مدرسة عبدالله الثقفي - يرحمه الله - ( مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم محافظة جدة سابقاً ) .. تقديراً ووفاءً لجهوده في خدمة التعليم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسمية ثانوية "ابن القاسم" باسم عبدالله الثقفي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.