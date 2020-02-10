شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط "مفحطة القطيف".. وإحالتها للهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل
وطالب عدد كبير من المغردين بتدخل الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، وتطبيق لائحة المخالفات المرورية بحقها. في حين أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لـ "اليوم" أن السيدة التي قامت بممارسة التفحيط تم ضبطها، حيث أنها ستحال للهيئة المرورية لاقرار العقوبة المقررة في نظام المرور.
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