شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط "مفحطة القطيف".. وإحالتها للهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، يتضمن سيدة وهي تقود مركبة وتمارسة "التفحيط" في إحدى المساحات، وبه تعليق يشير إلى أن المنطقة تعود إلى محافظة القطيف.

وطالب عدد كبير من المغردين بتدخل الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، وتطبيق لائحة المخالفات المرورية بحقها. في حين أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لـ "اليوم" أن السيدة التي قامت بممارسة التفحيط تم ضبطها، حيث أنها ستحال للهيئة المرورية لاقرار العقوبة المقررة في نظام المرور.