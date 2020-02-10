حرس الحدود يعثر على مواطنين فُقدا في الربع الخالي

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - البطحاء

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الاثنين، من العثور على مواطنين تم الإبلاغ عن فقدانهما في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، بأنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء، من مواطن يطلب فيه البحث عن والده وعمه، كبيرين في السن ويعانيان من مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما، يوم أمس الأحد، على إثر تعلق مركبتهما وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق 20 كم غربًا في صحراء الربع الخالي.

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وأضاف: على الفور، تمَّ تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودين، بعد تحديد موقعهما طبقًا للبلاغ، وقد تم العثور عليهما، اليوم الاثنين، حيث عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بُعد (12كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد، وتم إخراج المركبة العالقة ونقل المفقودين إلى أحد المراكز الطبية القريبة؛ للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة.

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