حريق في مستودع أثاث بجدة

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المدني نجح في السيطرة على الحادث
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الاثنين، حريقًا شب في مستودع أثاث داخل منزل في حي الفيصلية بالمحافظة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، أن المدني نجح في إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
ولم يوضح المركز المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
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