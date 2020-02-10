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حريق في مستودع أثاث بجدة

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2020-02-10

المدني نجح في السيطرة على الحادث

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الاثنين، حريقًا شب في مستودع أثاث داخل منزل في حي الفيصلية بالمحافظة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، أن المدني نجح في إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

ولم يوضح المركز المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

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